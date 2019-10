Tamponamento tra cinque auto in A22: tre i feriti portati in ospedale

Un brutto incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 6 ottobre, lungo l'autostrada A22 in direzione sud all'altezza del chilometro 201. Secondo le prime informazioni disponibili, si stratterebbe di un tamponamento, le cui cause sono tutte da accertare, ma che avrebbe visto coinvolte cinque automobili.

L'incidente si è verificato intorno alle ore 16.35 e, stando a quanto riferito dal 118, sarebbero tre le persone rimaste ferite dopo lo scontro. Sul posto i soccorritori sono intervenuti con due ambulanze e i pazienti sono stati portati in ospedale, due a Peschiera del Garda in codice giallo e un altro a Rovereto sempre in codice giallo.

Sul luogo dell'incidente sono inoltre intervenuti gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi e regolare la viabilità autostradale. Il sito di A22, intorno alle ore 16.45, segnalava code di ben di 10 chilometri a causa di un incidente tra Rovereto Sud e Affi lungo per l'appunto la carreggiata sud.