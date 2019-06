Frontale tra due auto a Gazzo Veronese, un morto ed un ferito grave

È di un morto e di un ferito grave il bilancio dello scontro frontale tra due auto avvenuto questo pomeriggio, 4 giugno, poco prima delle 16.30 in via Paglia a Gazzo Veronese.

Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118, giunti con un'ambulanza e con l'elicottero, ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto anche i vigili del fuoco e agenti di polizia per aiutare i soccorritori, gestire il traffico e far luce sulle cause dell'incidente.