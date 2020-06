Terribile incidente a Tregnago: morta una persona dopo lo scontro auto-moto

I soccorritori del 118 riferiscono di essere intervenuti nel Comune di Tregnago a seguito di un grave incidente stradale. Stando alle prime informazioni disponibili, il sinistro sarebbe avvenuto intorno alle ore 19.55 di oggi, sabato 13 giugno, nei pressi di via Unità d'Italia.

Secondo una prima ricostruzione di quanto avvenuto, un'auto e una moto sarebbero entrate in collisione per cause in corso d'accertamento. All'arrivo dei soccorritori, giunti con un'ambulanza e l'elicottero, una delle persone coinvolte nello scontro è stata purtroppo ritrovata già morta sul posto.