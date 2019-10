Scavalca una siepe e vola sulle auto parcheggiate dall'altro lato del piazzale

Un incidente davvero insolito quello avvenuto nella serata di sabato 12 ottobre a Pescantina, nei pressi di piazza degli Alpini, non lontano dal supermercato di zona.

Stando ad una prima ricostruzione dell'accaduto, un uomo a bordo della sua Volkswagen Up di colore azzurro scintillante, sarebbe autonomamente fuoriuscito di strada, "volando" letteralemente su un paio di altre vetture parcheggiate al di là di una siepe.

Come ben si evince dalla fotografia pubblicata sui social dalla pagina "Pescantina InForma", la vettura avrebbe quasi superato del tutto lo spartitraffico con siepe, finendo appunto con il centrare le vetture posteggiate dall'altro lato del piazzale. Secondo quanto si apprende in queste ore, l'uomo che si trovava alla guida del veicolo sarebbe stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.