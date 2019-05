Incidente in moto: ferito in gravi condizioni all'ospedale di borgo Trento

Brutto incidente stradale nel tardo pomeriggio del primo maggio, nel comune di Villafranca.

Stando alle informazioni giunte, erano le 18.30 circa quando un motociclo sarebbe uscito autonomamente di strada in località Madonnina di Prabiano, per cause al vaglio delle forze dell'ordine. In soccorso del centauro sono arrivati l'elicottero e l'ambulanza del 118 che, dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno trasportato all'ospedale di borgo Trento in codice rosso, per le gravi condizioni in cui versava.