Ancora un incidente motociclistico nel Veronese: ferito portato in ospedale

Ancora un grave incidente motociclistico in provincia di Verona.

Stando alle prime informazioni raccolte, intorno alle 11.20 di venerdì una moto sarebbe finita autonomamente fuori dalla carreggiata in località Cason, nel comune di Rivoli Veronese, per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 con un'ambulanza e l'elicottero: le condizioni della persona rimasta ferita fortunatamente non risulterebbero essere particolarmente critiche ed è stata quindi condotto all'ospedale di Negrar in codice giallo.