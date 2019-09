Cade in moto ed esce di strada: ferito grave un 30enne

Un grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di sabato 21 settembre, verso le ore 16.30, lungo la strada provinciale 11 a Preabocco, frazione del Comune veronese di Brentino Belluno. Secondo le prime informazioni disponibili, un uomo a bordo della sua moto, per cause in corso d'accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe autonomamente fuoriuscito di strada.

L'urto a terra per il motociclista, un uomo 30enne, è purtroppo stato molto violento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con un'ambulanza e l'elicottero. Il 30enne è stato quindi trasportato in codice rosso presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona per ricevere le cure necessarie. Sul luogo dell'incidente sono inoltre giunti gli agenti della polizia stradale che hanno svolto i rilievi.