Si guasta l'auto e viene investito: un morto e un ferito a Verona dopo l'incidente sulla T4-T9

Un tragico investimento mortale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 21 giugno, a Verona lungo il tronco T4-T9 tra lo svincolo di San Massimo e il sottopasso. Secondo le prime informazioni disponibili, intorno alle 14 un uomo di origini srilankesi, classe '79, sarebbe sceso dall'auto probabilmente in panne, venendo poi travolto da un furgone condotto da un uomo del '54 residente in città.

La violenza dell'impatto non ha lasciato scampo al cittadino srilankese che è morto sul posto. Ferito invece l'altro autista che è stato soccorso dagli uomini del 118 intervenuti in zona e portato in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento. Della dinamica dell'incidente se ne occuperà invece la polizia municipale. Stando ad una prima ricostruzione, la vittima nell'urto sarebbe stata proiettata fuori dalla carreggiata, mentre la sua auto sarebbe stata a sua volta centrata dall'altro veicolo.