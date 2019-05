Muore un uomo 50enne dopo lo scontro tra un mezzo pesante e un'auto in A22

Un incidente mortale è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 31 maggio, lungo l'autostrada A22. Secondo le prime informazioni disponibili, l'episodio è avvenuto intorno alle ore 10.30 circa lungo il tratto di strada compreso tra i caselli di Verona Nord ed Affi. Lo scontro è avvenuto tra un mezzo pesante e un'automobile.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori del 118 con l'elicottero e un'ambulanza, oltre ai vigili del fuoco di Verona giunti con due mezzi. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale per svolgere i rilievi. I due veicoli coinvolti stavano viaggiando in direzione Brennero. Stando ad una prima ipotesi fornita dalle forze dell'ordine, si presume si sia trattato di un tamponamento.

Alla guida dell'auto si trovava un uomo 50enne, il quale sarebbe stato estratto dall'abitacolo in condizioni precarie dopo lo scontro e i successivi tentativi di rianimazione non avrebbero purtroppo ottenuto i risultati sperati. I soccorritori non hanno così potuto far altro che certificarne l'avvenuto decesso.