Frontale tra auto a Vigasio: quattro feriti in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di domenica 18 agosto a Isolalta di Vigasio. Stando alle prime informazioni disponibili, due automobili, per cause in corso d'accertamento, si sarebbero scontrate frontalmente.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 19.15 e a restare ferite sono state ben quattro persone. Si tratta di due persone poi accompagnare in codice giallo presso l'ospedale di Villafranca, mentre altre due versano in condizioni più gravi e sono state portate d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento a Verona.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori del 118 con l'elicottero e due ambulanze, oltre ai vigili del fuoco ed alla polizia stradale per svolgere i rilievi.