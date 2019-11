Scontro tra due auto a Verona in via Città di Nimes

Un brutto incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 17 novembre, a Verona. Il sinistro è avvenuto alle ore 17.30 circa all’incrocio tra via Città di Nimes e via Luciano dal Cero. Stando alle prime informazioni disponibili, ad essere coinvolte sarebbero state due autovetture, una Fiat Punto e una Kia Sportage.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze della Croce Verde, oltre ai vigili del fuoco di Verona che hanno operato per la messa in sicurezza dell'area e delle vetture, a seguito in particolare di uno sversamento di gasolio sulla strada.

Sul luogo dell'incidente hanno inoltre operato anche gli agenti della polizia locale che hanno svolto i rilievi. Fortunatamente, non parrebbero esservi stati feriti gravi, mentre resta ancora da accertare l'esatta dinamica dell'accaduto.