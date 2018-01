Scontro tra auto e ribaltamento a Vigasio: un ferito ricoverato in ospedale

Un incidente stradale che ha coinvolto tre persone si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 10 gennaio verso le ore 21, in località Vigasio lungo la strada provinciale 24.

Secondo le prime informazioni disponibili, due autovetture si sarebbero scontrate, per cause in corso d'accertamento, una delle quali si è poi ribaltata finendo nel fossato adiacente la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dei vigili del fuoco e la polizia stradale, oltre a un'ambulanza del 118 che ha provveduto al trasporto presso l'ospedale di Bussolengo di un paziente, giudicato comunque ferito solo lievemente.