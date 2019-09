Incidente in A4: traffico congestionato e feriti

È stato un sabato di passione quello di oggi in A4, tra cantieri ed anche un incidente stradale con feriti avvenuto tra Montebello e Soave. Nel pomeriggio di sabato, come riferito anche da VicenzaToday, i sanitari del Suem 118 sono intervenuti in A4 per un incidente avvenuto tra i caselli di Montebello Vicentino e Soave, in direzione Milano.

Secondo le prime informazioni disponibili, sarebbero rimasti coinvolti un mezzo pesante e alcune vetture. Sono stati segnalati otto feriti, tutti comunque non in pericolo di vita. È stato chiuso il casello in entrata di Montebello Vicentino.

Sul posto è intervenuta anche la polzia stradale. La tratta dell'autostrada era risultata congestionata sin dal mattino, a causa di un cantiere posizionato all'altezza dell'ingresso di Soave San Bonifacio. In precedenza erano già stati infatti segnalati code e rallentamenti.