Incidente stradale tra Castelnuovo e Peschiera: un ferito portato in ospedale

I vigili del fuoco di Bardolino sono dovuti intervenire questa mattina, venerdì 1 marzo, a causa di un incidente stradale avvenuto tra Peschiera del Garda e Castelnuovo lungo via Complanare. Stando alle prime informazioni disponibili, i mezzi coinvolti nel sinistro sarebbero tre, due autoarticolati e una vettura.

Intorno alle ore 8.50 i pompieri hanno raggiunto il luogo dell'incidente, la cui dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine, poiché era stata segnalata la presenza di una persona rimasta incarcerata nell'abitacolo dell'auto. In realtà il soggetto in questione non era rimasto realmente incastrato, bensì ferito.

La persona coinvolta è stata ad ogni modo soccorsa dal personale del 118 intervenuto, con l'ausilio anche degli stessi vigili del fuoco, e successivamente accompagnata in ospedale per ricevere le cure del caso.