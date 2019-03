Nuovo incidente e cantieri in A4: code e disagi per gli automobilisti

Ennesimo incidente e nuovi disagi per gli automobilisti che nella mattinata di mercoledì si sono messi in viaggio sull'A4.

Dopo le 8 del mattino, in direzione di Milano, si sarebbe infatti verificato un tamponamento che ha coinvolto tre auto, fra i caselli di Sommacampagna e Peschiera del Garda: nell'occasione le code hanno toccato anche i dieci chilometri, con i rallentamenti che sono arrivati fino a Verona Sud, mentre fortunatamente non sono stati registrati feriti gravi nell'episodio.

Code e rallentamenti sono stati segnalati anche a metà mattinata del 13 marzo, a causa dei cantieri presenti in autostrada.