Incidente auto-monopattino in zona università a Verona

Un incidente stradale si sarebbe verificato nella giornata di venerdì 22 novembre a Verona, intorno a mezzogiorno circa. Ad essere coinvolto, secondo quanto riferito dal quotidiano L'Arena, sarebbe stato un giovane 19enne che viaggiava a bordo di un monopattino elettrico.

Il ragazzo sarebbe stato colpito da una vettura in transito nei pressi delle strisce pedonali in viale dei Partigiani. Per comprendere l'esatta dinamica di quanto avvenuto, nelle prossime ore verranno visionati i filmati registrati dalle telecamere presenti nella zona. Il ragazzo, ad ogni modo, è stato accompagnato in ospedale, ma fortunatamente per il giovane le conseguenze non sarebbero state gravi.