Scontro tra un'auto e un furgone: abbattuto un palo Telecom e due feriti

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 7 maggio, a Verona all'altezza dell'intersezione tra strada dell'Alpo e via Chioda.

Secondo le prime informazioni disponibili, un'automobile ed un furgone si sarebbero scontrati, per cause in corso d'accertamento. A seguito dell'urto vi sarebbero almeno due feriti e, inoltre, uno dei veicoli coinvolti avrebbe anche abbattuto un palo della Telecom.

Sul posto, intorno alle ore 10, è intervenuta, oltre ai sanitari con due ambulanze e un'automedica, anche una squadra dei vigili del fuoco di Verona, per supportare le operazioni di soccorso dei feriti, oltre che ripristinare le condizioni di sicurezza. Entrambe le persone ferite sono state accompagnate in codice giallo preso l'ospedale di Borgo Trento.