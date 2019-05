Auto esce di strada all'alba a Tarmassia: un ferito grave portato a Borgo Trento

Un tremendo incidente stradale è avvenuto nella località di Tarmassia alle prime luci dell'alba di domenica 19 maggio. Secondo le prime informazioni disponibili, erano circa ler 5.25 quando una vettura, una Peugeot 307, è autonomamente fuoriuscita di strada, per cause in corso d'accertamento, mentre percorreva via XXV Aprile.

Dopo la sbandata il veicolo ha terminato la sua corsa contro il muro di cinta di un'abitazione. Ferito il conducente del mezzo. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 giunti sul posto con un'ambulanza e un'automedica, per poi essere trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale per svolgere i rilievi.