Cade in moto e si ferisce a San Martino Buon Albergo. Incidente stradale anche a Verona

Un nuovo incidente stradale, dopo quello di Costermano, è avvenuto in questa difficile domenica di Pasqua sulle strade veronesi. Verso le ore 17.20 nei pressi di San Martino Buon Albergo, è infatti da registrarsi in località Ferrazze la caduta autonoma di un motociclista.

Il centauro è stato subito soccorso dagli operatori del 118 intervenuti sul posto con un'ambulanza e l'elicottero. Il ferito è stato in seguito trasportato in codice giallo presso l'ospedale di Borgo Roma. Sul luogo della caduta è intervenuta anche la polizia stradale che ha regolato la viabilità e svolto i rilievi.

Incidente anche in città

Praticamente alla stessa ora, anche a Verona in via Colombo è avvenuto un altro incidente stradale, in questo caso tra automobili. Due le persone rimaste coinvolte, fortunatamente ferite in modo lieve. Sul posto è intervenuta un'automedica e un'ambulanza che ha provveduto a trasferire i feriti presso l'ospedale di Borgo Trento dove sono stati accolti in codice verde.