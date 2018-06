Incidente d'auto a Bosco Chiesanuova: morto sul posto un uomo di 76 anni

Un'altra persona ha perso la vita lungo le strade della provincia di Verona.

Feliciano Tubini, classe 1942 e residente a San Pietro in Cariano, stava percorrendo la Strada Provinciale 13 quando è uscito autonomamente dalla carreggiata, probabilmente per un malore. In suo soccorso sono arrivati l'elicottero e l'ambulanza del 118 intorno alle 16.30, ma il loro intervento non è bastato e l'uomo è morto sul posto. Per i rilievi sono intervenuti invece i carabinieri, che non hanno trovato alcun segno di frenata sull'asfalto.

