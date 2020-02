Incidente stradale a Caprino Veronese: feriti due ciclisti sedicenni, uno è grave

Due giovani ciclisti amatoriali di una società sportiva di Pescantina, secondo quanto riferito dai carabinieri, sono finiti in ospedale, a seguito di un grave incidente accaduto durante una sessione di allenamento fra le strade della provincia. I due, entrambi sedicenni, avrebbero fatto parte di un gruppo di otto ciclisti, impegnato a percorrere la strada provinciale 8 che collega Caprino Veronese in direzione di Costermano.

Per cause in corso di accertamento, i due sedicenni, secondo quanto riferito dai carabinieri, si sarebbero urtati fra loro perdendo il controllo delle biciclette e invadendo la corsia destinata al senso opposto di marcia. Sfortunatamente, in quel momento sarebbe sopraggiunta da Costermano una Renault Captur condotta da un venticinquenne di Garda, il quale non sarebbe riuscito ad evitare l’impatto.

I due ciclisti, spiegano i militari dell'Arma, avrebbero quindi urtato frontalmente il veicolo e sarebbero stati trascinati per circa una decina di metri dal mezzo. Le condizioni di uno dei due sarebbero apparse subito gravi e sono quindi stati allertati immediatamente i soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri del radiomobile di Caprino Veronese e due ambulanze del Suem 118 che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell’ospedale di Peschiera del Garda.

Il più grave dei due, con fratture multiple agli arti inferiori e superiori ed alla colonna vertebrale, sarebbe stato immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico e, secondo quanto riferiscono i carabinieri, si troverebbe tuttora in prognosi riservata. L'altro ragazzo coinvolto, dopo essere stato stabilizzato, sarebbe stato invece trasferito all’ospedale veronese di Borgo Trento, con fratture agli arti inferiori e ad alcune vertebre lombari, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri di Caprino Veronese, a scopo precauzionale, spiegano di aver sottoposto il conducente del veicolo coinvolto ad accertamento alcolimetrico, risultato negativo, oltre al test tossicologico che il ragazzo ha accettato di effettuare ed il cui esito sarà disponibile nelle prossime settimane. Analoghi accertamenti verranno effettuati nei confronti dei due feriti. L'autovettura e le biciclette sono state sequestrate e poste a disposizione dell’autorità giudiziaria di Verona per eventuali ulteriori accertamenti.