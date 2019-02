Incidente in A4: traffico paralizzato e code durante la mattinata

Grossi disagi sull'A4 nella mattinata di venerdì. Il traffico sull'arteria autostradale è rimasto paralizzato intorno alle 10 del mattino per un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti tra i caselli di Verona Sud e Sommacampagna, in direzione di Milano, provocando code che avrebbero raggiunto anche i 6 chilometri.

Sul posto, oltre al personale della Polizia Stradale, anche un mezzo dei vigili del fuoco e il 118, che ha prestato soccorso alle persone coinvolte: al momento non risultano esserci feriti gravi e la situazione sull'A4 ha iniziato a normalizzarsi intorno all'ora di mezzogiorno.