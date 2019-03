Ancora un incidente in A4: segnalati rallentamenti in direzione Venezia

Anche giovedì mattina sono stati registrati alcuni disagi per gli automobilisti in viaggio sull'A4, dopo quelli del 13 marzo.

Un'auto ed un mezzo pesante infatti sono entrati in contatto nella zona di Peschiera del Garda, questa volta in direzione di Venezia, con una dinamica al vaglio della Polizia stradale: fortunatamente non risultano esserci feriti gravi tra le persone coinvolte, ma l'episodio ha comunque generato code, in un tratto dove i lavori sul ponte del Mincio hanno già reso meno scorrevole il traffico.