Incidente e nuovi disagi in A4: code e rallentamenti in direzione Venezia

Giornata complicata per chi si è messo in viaggio sull'A4 nel pomeriggio di giovedì.

Dopo l'incidente avvenuto tra Montecchio e Montebello (costato la vita ad una persona), un altro tamponamento è stato segnalato dal sito dell'Autostrada Brescia-Padova nella zona di San Bonifacio, in direzione di Venezia. Nuove code e rallentamenti sono stati quindi sono stati registrati fino a San Martino Buon Albergo.