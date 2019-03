Incidente in A4: una persona liberata dai vigili del fuoco e lunghe code

È iniziata con nuovi pesanti disagi, la settimana di chi si è messo in viaggio sull'A4 nella mattinata di lunedì.

Un incidente verificatosi intorno alle 8, ha visto coinvolti un autotreno, un furgone e alcune auto, tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera del Garda, in direzione di Milano, con una dinamica al vaglio della Polizia stradale. Sul posto si sono diretti anche i vigili del fuoco, per liberare una persona rimasta incastra all'interno della propria vettura.

Non risulterebbero al momento gravi conseguenze per le persone coinvolte, mentre grosse ripercussioni sono state segnalate sul traffico, con le code che avrebbero superato i 14 chilometr.