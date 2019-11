Incidente in A4: lunghe code tra i caselli di Montebello e Soave

Un incidente in autostrada è stato segnalato nella mattinata odierna intorno alle ore 10.30, tra i caselli di Montebello e Soave lungo l'A4. Stando alle prime informazioni disponibili si tratterebbe di un tamponamento tra auto avvenuto in direzione Milano.

Non risulterebbero esservi feriti, ma le ripercussioni sulla viabilità sono state importanti con code chilometriche che si sono ben presto formate in autostrada, complice anche il traffico intenso dovuto alle festività. Il traffico dopo le 12 parrebbe essere tornato regolare nel tratto di autostrada interessato.

Traffico sulla Gardesana: tutti a Gardaland

Altra situazione complicata per quanto riguarda la viabilità odierna si è riscontrata lungo la Gardesana, in particolare da Peschiera del Garda fino al Parco divertimenti di Gardaland, meta tra le preferite di visitatori e turisti in questi giorni di festa.

A complicare le cose anche la presenza di numerose persone a piedi lungo il ciglio della carreggiata, pedoni diretti proprio al parco divertimenti e la cui presenza, inevitabilmente, ha rallentato ulteriormente il flusso dei veicoli.