Incidente sulla A4: code e rallentamenti per gli automobilisti in viaggio

È un inizio di settimana complicato per gli automobilisti che lunedì mattina si sono messi in viaggio da Verona in direzione di Milano.

Un incidente avvenuto sull'autostrada A4 nel territorio di Peschiera intorno alle 7 di lunedì infatti, non ha provocato feriti gravi ma diversi disagi per le persone che si sono messe in viaggio. Le code sono arrivate a superare i 15 chilometri, arrivando quindi anche a Sommacampagna, provocando anche delle difficoltà alla viabilità esterna e successivi rallentamenti.