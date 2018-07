Nuovo incidente sulla A22, intervengono i vigili del fuoco: segnalate code

Un altro incidente si è verificato sulla A22 nel pomeriggio di domenica, coinvolgendo alcune auto ed un furgone.

L'episodio si è verificato intorno alle 17.30, ad un chilometro circa prima dello svincolo che porta in A4, in direzione Nord. Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco, il 118 e la Polizia Stradale, ma al momento non si hanno notizie delle condizioni dei feriti.

Il sito della società autostradale inoltre ha messo in guardia gli automobilisti sulla presenza di code e rallentamenti nella zona.