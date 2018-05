Terribile scontro in A22: un morto, un ferito grave e altri 8 in codice verde

Un terribile incidente è avvenuto sulla A22, nel comune di Affi, poco prima delle 11 di giovedì mattina.

Cinque automobili ed un mezzo pesante sono rimasti coinvolti in uno scontro al km 205 in direzione Sud, 1 chilometro prima di Affi. Le persone coinvolte sarebbero in tutto 10, in aiuto delle quali sono state inviate 4 ambulanze e gli elisoccorsi di Verona e Trento: attualmente il bilancio vede 1 persona morta, 1 trasportata al Polo Confortini in codice rosso e 8 portate in ospedale in codice verde. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Bardolino e i colleghi trentini con tre mezzi, a supporto del personale medico e per mettere in sicurezza i veicoli, mentre rilievi e gestione della viabilità sono affidate alla Polizia Stradale.

L'incidente ha provocato grandi disagi al traffico, con 8 chilometri di coda registrati in direzione Verona e 4 nell'altro senso, mentre sono stati chiusi i caselli di Rovereto Sud e Ala/Avio, sempre in direzione Sud.