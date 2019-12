Camper esce di strada in A22 e prende fuoco a Cavaion Veronese: 3 feriti

Poco prima delle 4 della scorsa notte i vigili del fuoco riferiscono di essere intervenuti sull'A22 del Brennero per un incidente stradale. L'evento, secondo quanto si apprende, sarebbe accaduto al chilometro 210+600 della carreggiata in direzione nord, quando un camper che trasportava una famiglia di Frosinone si sarebbe capovolto e poi incendiato.

I sei occupanti a bordo, fra cui tre minori, sarebbero rimasti solo leggermente feriti, riuscendo poi fortunatamente a mettersi in salvo. I pompieri, non appena scattato l'allarme, riferiscono di essere accorsi dalla sede centrale di Verona con due squadre e di essere poi riusciti ad aver ragione delle fiamme che, nel frattempo, avevano già avvolto completamente il veicolo. Nell'incidente sarebbe poi risultato coinvolto anche un ragazzo 24enne di San Martino Buon Albergo, il quale pare stesse transitando proprio in quel momento lungo l'autostrada.

L'arteria è rimasta chiusa al traffico fino alle 6 del mattino, quando, ripristinate le condizioni di sicurezza, la viabilità è stata quindi riaperta normalmente. Sul posto anche la polstrda, oltre al Suem 118 con tre ambulanze: il ferito più grave sarebbe un giovane, il quale sarebbe poi stato portato in ospedale a Borgo Trento, mentre due donne sarebbero state accompagnate all'ospedale di Peschiera del Garda.