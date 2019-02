Un furgone e un semirimorchio a fuoco sulla A4, roghi spenti dai pompieri

Ancora una giornata difficile sulle autostrade che passano nel Veronese: oltre all'incidente avvenuto tra Peschiera e Sommacampagna, due incendi hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco questo pomeriggio, 26 febbraio.

Il primo intervento è scattato intorno alle 15.30. I pompieri di Bardolino hanno spento un rogo nel tratto autostradale dell'A4 compreso tra i caselli di Peschiera del Garda e Sirmione. Ad andare a fuoco era stato un furgone che trasportava prodotti ittici.

Il secondo, circa mezz'ora più tardi, sempre sull'A4. Nella corsia in direzione Venezia, tra i caselli di Soave e Montebello, ha preso fuoco un semirimorchio che trasportava bobine di acciaio. Sul posto i pompieri di Caldiero e di Verona per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza il sito.

Entrambe gli interventi si sono conclusi intorno alle 17.15 e non hanno causato forti rallentamenti alla viabilità.

Sul posto anche il personale ausiliario della società A4.