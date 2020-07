Sbuca nell'incrocio e sbatte contro un'auto, ventenne morto in moto

Un Volkswagen Golf che in Via Circonvallazione Oriani procede verso Porta Palio ed una moto che spunta all'improvviso all'incrocio con Piazza Renato Simoni e Via Città di Nimes. Questi due veicoli si sono scontrati ieri sera, 18 luglio, intorno alle 22.45, a Verona. Nello scontro ha perso la vita il ragazzo in sella alla moto, Giacomo Goffredo, un ventenne di Cadidavid. Alla guida dell'auto, invece, una donna che, nonostante lo shock, è riuscita a fornire la sua versione alla polizia locale.

L'intervento degli agenti, insieme a quello dei colleghi della questura, è servito a gestire il traffico della zona durante i rilievi e sarà utile a ricostruire la dinamica dell'incidente mortale, con l'aiuto anche delle telecamere. Inutile, invece, l'intervento dei sanitari. Troppo gravi i traumi e le fratture riportate dal giovane finito sul marciapiade. Il medico e i colleghi del 118 non l'hanno potuto neanche portare in ospedale. Giacomo Goffredo è morto sul posto.

Pare che lo scontro sia stato causato dal mancato rispetto del rosso di un semaforo e pare che sia stato proprio il ventenne a passare quando invece doveva fermarsi. Il giovane avrebbe guidato a velocità sostenuta e per questo avrebbe attirato l'attenzione di una pattuglia della polizia di Verona. Non è chiaro, però, se Giacomo Goffredo si fosse accorto di essere inseguito dagli agenti.