Gara tra le vie della città, moto e scooter si scontrano: due in ospedale

Una sorta di gara di velocità sarebbe alla base dell'incidente avvenuto nella serata di lunedì nel quartiere di borgo Nuovo, a Verona.

Poco dopo le 20, una moto ed uno scooter sono entrati in collisione all'incrocio tra via Archimede e via Palermo, mentre una terza persona si sarebbe allontanata prima dell'arrivo della Polizia municipale a bordo di un altro mezzo.

I due feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e portati all'ospedale di borgo Trento, ma non verserebbero in condizioni preoccupanti, mentre i vigili si sono messi sulle tracce della persona fuggita.