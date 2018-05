Cade un corridore durante una gara ciclistica: elitrasportato in codice rosso a Borgo Trento

Un grave incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 27 maggio, nei pressi del Comune di Grezzana. Secondo le prime informazioni disponibili, verso le ore 15.30 un corridore impegnato in una gara ciclistica sarebbe accidentalmente caduto a terra finendo ferito.

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 per prestare le cure del caso al ciclista. Il ferito è stato quindi trasportato in elicottero presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona dove è stato accolto in codice rosso.