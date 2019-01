Incidenti stradali Zai / Via Basso Acquar

Perde il controllo del furgone, va a sbattere e si ferma nel sottopasso

Qualche disagio alla viabilità ma nessuna grave conseguenza per l'incidente che si è verificato nella tarda mattinata di martedì in via Basso Acquar, a Verona, dove sono intervenuti carabinieri e Polizia municipale