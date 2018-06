Un furgone si ribalta in tangenziale sud: una persona estratta dalle lamiere

Un incidente avvenuo nella mattinata di venerdì, ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco in tangenziale sud, all'interno del Comune di Verona.

Intorno alle ore 9, un furgone con due persone a bordo si è ribaltato su un fianco all'altezza dello svincolo mercato ortofrutticolo, in direzione nord: arrivati dalla stazione cittadina con un mezzo e cinque uomini, i pompieri sono messi al lavoro per estrarre dalle lamiere uno dei due occupanti.

Durante le operazioni una corsia dell'arteria stradale è stata chiusa sul traffico, mentre sul posto erano presenti anche Suem e Polizia stradale.