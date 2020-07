Furgone si ribalta in A22: uomo eiettato dall'abitacolo e morto. Altri due feriti

Drammatico incidente sull'autostrada A22 nel primo pomeriggio di lunedì.

Stando alle prime informazioni giunte, un furgone si è ribaltato mentre procedeva in direzione sud intorno al km 239, tra l'allacciamento con l'A4 e il casello di Nogarole Rocca, per cause al vaglio della Polizia stradale.

Nell'incidente, secondo i soccorritori, una persona sarebbe stata eiettata fuori dall'abitacolo del mezzo ed è deceduta sul posto. Il personale del 118 giunto con automedica e ambulanza ha solo potuto constatare la morte e soccorrere altri due feriti, portati poi in codice giallo all'ospedale di Villafranca. Sul luogo del sinistro anche i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l'area.

Al momento non risultano esserci altri veicoli coinvolti, mentre il tratto autostradale in questione è stato chiuso e le code, alle 16.30, hanno raggiunto i 4 chilometri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.