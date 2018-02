Un furgone esce si strada sul lungadige e si ferma poco prima del fiume

Non ci sono state gravi conseguenze ma solo tanta paura per il guidatore del furgone finito sull'argine dell'Adige nella mattinata di venerdì.

Non sono ancora chiare le cause che hanno portato il veicolo ad uscire di strada in lungadige Attiraglio e su queste sta lavorando la Poliza municipale. Sembra comunque che il mezzo sia finito all'indietro giù dall'alzaia, senza riportare danni particolari e fermandosi poco prima di finire in acqua.

Sul posto è accorso anche il personale del 118 dal vicino ospedale di borgo Trento.