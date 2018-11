Esce di strada e sbatte contro un muretto: ragazza in codice rosso a Borgo Trento

Un incidente stradale è avvenuto nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 novembre nei pressi di Mozzecane. Quando mancavano circa venti minuti all'una, in via Mediana all'altezza del locale campo sportivo, una vettura, per cause in corso d'accertamento, è sbandata all'improvviso, finendo poi autonomamente fuori strada e andando a sbattere contro un muretto.

A bordo del veicolo si trovava una giovane ragazza che è stata in seguito soccorsa dai sanitari del 118, giunti sul luogo dell'incidente con due ambulanze, delle quali una medicalizzata. Si è reso inoltre necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. La ragazza rimasta ferita dopo l'impatto contro il muro, è stata trasportata d'urgenza presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona dove è entrata in codice rosso.