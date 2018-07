Fuoriesce di strada in moto: nuovo tragico incidente a Dolcè, morta una persona

Un nuovo tragico incidente sulle strade veronesi è avvenuto nella mattinata odierna, domenica 1 luglio, dopo quello che ha causato la morte di due persone ieri mattina.

Secondo le prime informazioni disponibili, erano circa le ore 8 quando a Dolcè, per cause in corso d'accertamento, una moto è autonomamente fuoriuscita di strada mentre percorreva la strada statale 12 in via Ceraino.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 con un elicottero, ma la il centauro non vi è stato nulla da fare e gli operatori hanno soltanto potuto constatarne l'avvenuto decesso sul posto.