Auto finisce fuori strada, due donne ferite portate a Borgo Trento in codice rosso

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 25 maggio, in località Crocioni. Per cause ancora in corso d'accertamento, una vettura con a bordo quattro persone è fuoriuscita autonomamente di strada urtando contro le barriere. Nell'ambito dell'incidente è stato anche centrato e divelto un cartello segnaletico di Atv.

I soccorritori del Suem sono tempestivamente giunti sul luogo dell'incidente con due ambulanze per soccorrere le due persone gravemente ferite: si tratta di due donne che, secondo quanto si apprende, al momento della fuoriuscita di strada stavano entrambe viaggiando sul sedile posteriore.

Le due donne sono quindi state trasportate presso l'ospedale di Borgo Trento dove sono entrate in codice rosso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale per i rilievi, oltre ai vigili del fuoco con una squadra per procedere alle messa in sicurezza dell'area coinvolta dal sinistro.