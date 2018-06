Auto fuoriesce di strada sulla Transpolesana: madre e figlia in ospedale

Nella mattinata di oggi, domenica 10 giugno intorno alle 9.15 circa, è avvenuto un incidente stradale lungo la strada Transpolesana tra Villa Bartolomea e Vangadizza, frazione di Legnago.

Secondo una prima ricostruzione dell'episodio, per cause ancora in corso d'accertamento, la vettura con a bordo due donne sarebbe autonomamente fuoriuscita di strada finendo nel fossato adiacente la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 anche con un elicottero, oltre agli agenti dei vigili del fuoco con una squadra che ha operato per estrarre dall'abitacolo una delle due persone che era rimasta incarcerata. La donna era comunque cosciente e descritta come non in gravi condizioni. Ad ogni modo, entrambi i passeggeri del mezzo, madre e figlia, sono risultate lievemente ferite e quindi accompagnate rispettivamente presso gli ospedali di Borgo Trento e di Legnago per ulteriori accertamenti.