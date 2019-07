Auto finisce contro un platano sulla regionale 11 a Bosco di Sona: tre persone ferite

Ennesimo incidente sulle strade veronesi, dopo la carambola notturna di Villafranca, questa volta lungo la strada regionale 11 all'altezza di Bosco di Sona. Stando alle prime informazioni disponibili, erano circa le ore 7 di domenica 21 luglio quanto una Peugeot 106 sarebbe autonomamente fuoriuscita di strada per cause in corso di accertamento.

La vettura, dopo essere uscita dalla carreggiata di competenza, è finita a sbattere contro uno dei platani che costeggiano la strada. A bordo del veicolo si trovavano tre persone al momento dell'impatto. Gli occupanti sono stati soccorsi dal personale del 118 ed in seguito accompagnati in ospedale per accertamenti, ma fortunatamente nessuno di loro parrebbe essere in condizioni di pericolo di vita.