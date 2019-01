Auto va fuori strada e sbatte contro una pianta: morto un ragazzo, grave la fidanzata

Un terribile incidente stradale è avvenuto nella notte tra sabato 5 e domenica 6 gennaio a Verona. Stando alle prime informazioni disponibili, un'autovettura è uscita di strada in via Curiel, nel quartiere di Borgo Milano, quando mancava poco meno d'un quarto d'ora all'una di notte. Alla guida del veicolo si trovava un giovane veronese 26enne che ha perso il controllo della macchina, finendo poi con lo sbattere contro un albero.

L'impatto contro la pianta è stato violentissimo e, purtroppo, è costato la vita al ragazzo che si trovava al volante, deceduto sul posto. Al suo fianco viaggiava anche la sua fidanzata coetanea, soccorsa dagli operatori del 118 e trasferita d'urgenza in codice rosso presso l'ospedale maggiore di Borgo Trento dove è stata ricoverata in gravi condizioni. Sul luogo dell'incidente, oltre ai sanitari intervenuti con due automediche e un'ambulanza, sono giunti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale per effettuare i rilievi.