Moto fuori strada a Legnago: un ferito grave in codice rosso all'ospedale

Nella serata di ieri, giovedì 12 settembre, un incidente stradale è avvenuto a San Pietro di Legnago, proprio al confine con il Comune di Cerea. Stando alle prime informazioni disponibili, un uomo 30enne, per cause in corso d'accertamento, avrebbe perso il controllo della sua moto Kawasaki finendo fuori strada.

L'incidente è avvenuto verso le ore 19.40 in via Palazzina e il motociclista, dopo la fuoriuscita, ha sbattuto contro un muretto a lato della carreggiata, rimanendo gravemente ferito.

La dinamica dell'incidente resta tuttora da chiarire, mentre il 30enne è stato prontamente soccorso dagli operatori del 118 arrivati sul posto con un'ambulanza e un'automedica. L'uomo, dopo le prime cure, è stato quindi trasferito in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento a Verona.