Auto sbanda ed esce di strada nella notte: una persona finisce in ospedale

Un brutto incidente stradale si è verificato nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 marzo nei pressi di Villafranca di Verona. Secondo le prime informazioni disponibili, un'automobile con a bordo una persona è autonomamente fuoriuscita di strada per cause ancora da accertare.

Quando l'auto che viaggiava lungo via Valeggio è uscita dalla carreggiata erano circa le ore 1.45 di notte. Sul posto sono quindi intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'ambulanza medicalizzata. Il paziente ferito è stato successivamente trasferito presso l'ospedale di Peschiera del Garda dove è stato accolto in codice giallo, dunque non in pericolo di vita.