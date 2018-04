Auto sbanda ed esce di strada: tre feriti in ospedale, tra loro anche un bambino

Un brutto incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 29 aprile, nei pressi di San Martino Buon Albergo.

Erano circa le ore 15.40 quando una vettura con a bordo due nonni e il loro nipotino di soli tre anni, per cause ancora in corso d'accertamento, è autonomamente fuoriuscita di strada mentre stava percorrendo via Casale.

Sul luogo dell'incidente sono quindi intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanze e un elicottero. Tutti e tre i pazienti sono stati trasportati presso l'ospedale veronese di Borgo Trento dove sono stati accolti in codice giallo.