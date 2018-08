Fuoriuscita autonoma sulla tangenziale Sud: due feriti e traffico fermo

Nella mattinata di oggi, giovedì 2 agosto, un nuovo incidente stradale è avvenuto verso le ore 8.20 lungo la tangenziale Sud in direzione San Martino Buon Albergo. Secondo le prime informazioni disponibili, parrebbe trattarsi di una fuoriuscita autonoma da parte di una vettura con a bordo due persone.

L'incidente si è verificato circa all'altezza di Ca' del Bue e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'automedica e un'ambulanza, oltre alla polizia stradale per svolgere i rilievi del caso. I feriti sono stati trasportati presso l'ospedale di Borgo Trento in codice giallo, le loro condizioni di salute non paiono comunque essere preoccupanti.

Sul posto anche i vigili del fuoco che sono intervenuti per la messa in sicurezza dell'area dopo l'incidente. Gravi disagi si sono invece verificati per quanto riguarda la circolazione con il traffico che è rimasto praticamente bloccato.