Un'auto esce di strada, ferito un uomo e portato in ospedale

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, giovedì 7 febbraio, quando erano circa le ore 21 nei pressi del Comune di San Giovanni Lupatoto. Stando alle prime informazioni disponibili, una vettura con a bordo un uomo, per cause in corso d'accertamento, è fuoriuscita autonomamente di strada mentre si trovava in via Speranza nella frazione di Raldon.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'automedica e un'ambulanza, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia stradale per i rilievi. Il conducente del veicolo, rimasto ferito, è stato trasportato a Verona presso l'ospedale civile maggiore dove è stato accolto in codice giallo per ricevere le cure del caso.