Tragico incidente sulla Transpolesana: morta una donna, feriti padre e figlio

Un grave incidente stradale è avvenuto nella mattinata odierna, domenica 4 novembre, lungo la Transpolesana in direzione Nord nei pressi del Comune di Villa Bartolomea. Secondo le prime informazioni disponibili, erano circa le ore 11.20 quando, per cause in corso d'accertamento, una vettura è fuoriuscita autonomamente di strada, terminando la propria corsa nel fossato adiacente la carreggiata.

Sul mezzo al momento dell'impatto si trovava un famiglia composta da tre membri: padre, madre e un figlio. La donna è deceduta sul posto. Gli altri due occupanti del veicolo sono rimasti feriti, uno è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnago e l'altro sempre in codice giallo condotto all'ospedale di Borgo Trento a Verona.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli operatori del 118 con due mezzi forniti dalla città di Rovigo, oltre che con l'impiego dell'elicottero. Si è inoltre reso necessario l'arrivo dei vigili del fuoco, mentre per regolare il traffico ed effettuare i rilievi del caso sono giunti in zona anche gli agenti della polizia stradale.